Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 225 ton saman kül oldu.

İHA'nın haberine göre; Kahta-Adıyaman karayolunun 7.Kilometresi yakınlarında bir çiftlikte bulunan samanlıkta nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri ile iş makineleri, saman balyalarının bulunduğu alanın etrafında soğutma çalışmaları yaparak yangına müdahale etti.

Çıkan yangında 15 bin saman balyası ve 225 ton saman kül olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.