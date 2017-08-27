Üsküdar'daki kentsel dönüşüm gerginliği için belediye başkanından açıklama

Çamlıca'daki Kirazlıtepe, Güzeltepe, Sultanmurat ve Yavuztürk mahallelerini kapsayan projenin ilk etabında dönüşüme uğrayacak bina yıkımının bulunduğu yere dün bir grup, "Mülkiyet hakkı kutsaldır. Boğaziçi İmar Yasası değişmeden imar problemi çözülemez. Mahallelerimizi terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart astı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.
Dün bölgede polis ile göstericiler arasında da gerginlik yaşandı. Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Dün dahil halkımızla görüşmeler yaptık. Doğrudan rıza olmadan tek dönüşüm yok. Üsküdar'ın da Üsküdarlı'nın da hakkını kimseye yedirmeyiz."
- Üsküdar
- Hilmi Türkmen