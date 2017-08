İddiaya göre Mehmet G. (28), kardeşi Feyzullah G., enişteleri Mehmet K. ve arkadaşları Murat B. ile birlikte gece Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Koç dağına tavşan avlamaya çıktı.

AV TÜFEĞİYLE AĞABEYİNİ VURDU!

Otomobil seyir halindeyken Feyzullah G., araç farının ışığıyla gördüğü bir tavşana oturduğu arka koltuktan av tüfeğiyle ateş etti. Feyzullah G.'nin av tüfeğinden çıkan saçmalar, aracın ön koltuğunda bulunan ve tavşana bakmak için kafasını dışarıya çıkartan ağabeyi Mehmet G.'nin boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan Mehmet G., 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





Ağabeyini kazara öldürdüğü ve yasak olan gece farla tavşan avı yaptığı iddiasıyla Feyzullah G. ve beraberindeki, eniştesi Mehmet K. ile Murat B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"FAR AVI" NEDİR?



"Far avı" olarak tabir edilen kanunsuz av yönteminde, aracın far ışığı ya da aküsüne bağlanan güçlü seyyar farlar gözüne tutulan hayvanlar hareket edemiyor. Geceleri bu yöntemle avlandıkları tespit edilenlere 'Avda yasak olan eşyaları kullanmak'tan cezai işlem yapıldığı gibi, beraberindeki tüfek ve motorlu araçlara da el konulabiliyor.

