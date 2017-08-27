4. Geleneksel Kurbankent Güzellik Yarışması için Beykoz’da kurbanlıklar podyuma çıkarak en güzel olmak için yarıştı. Birinci seçilen Ardahanlı 960 kiloluk Karadayı’nın sahibine tam altın hediye edildi. İkinci seçilen 870 kiloluk Civan’ın Oğlu’na yarım altın, üçüncülüğü paylaşan 1030 kiloluk Canpolat ve 900 kiloluk Bulut’a çeyrek altın verildi.







Kurbankent’te yer alan 150 çadırda 3300 büyükbaş hayvan arasından tek tek seçilen 10 kurbanlık jüri üyeleri tarafından finalist olarak belirlendi. Düzenlenen yarışmada dereceye girenlere altınlarını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek takdim etti.



Yarışmada Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İBB Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı M. Kerim Ayan, Beykoz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Ekinci ve Beykoz Belediyesi Veteriner Hekimi M. Turgut Özdemir jüri koltuğunda Kurbankent Güzelleri’ni seçerken hayli zorlandılar. Jüri kurban güzellerini boyu, renk parlaklığı, kilosu, vücut şekli, randımanı vb. özelliklerine göre değerlendirdi.





Gelin misali süslenen, birbirinden güzel ve yapılı kurbanlıklar podyumda yürürken, yarışmayı izlemeye gelen vatandaşlar da onları ilgiyle takip etti.



Yarışma sonunda Beykoz Belediyesi tarafından vatandaşlara kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

(Kaynak: Muzaffer TOPCU Beykoz Belediyesi Basın Danışmanı)

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