Tuzla'da korkutan yangın

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında çıktı.

DHA'nın haberine göre; Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı ve alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler 4 binanın yanan çatısını söndürmek için sitenin dört tarafından müdahalede bulundu. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangında yaralanan olmadı.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, yangına çatıda mangal yakan bir kişinin sebep olduğunu iddia ettiler.

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