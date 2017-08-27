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Tuzla
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Tuzla'da korkutan yangın

Tuzla'da bir sitede bitişik haldeki 4 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı

27 Ağustos 2017 Pazar, 17:00:28 Güncelleme: 17:02:29 DHA

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında çıktı.

DHA'nın haberine göre; Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı ve alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler 4 binanın yanan çatısını söndürmek için sitenin dört tarafından müdahalede bulundu. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangında yaralanan olmadı.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, yangına çatıda mangal yakan bir kişinin sebep olduğunu iddia ettiler.

 

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