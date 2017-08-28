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Zeytinburnu'nda yol kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde 63 yaşındaki bir kişi, yol kenarında ölü bulundu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 08:46:22 Güncelleme: 08:51:25 DHA

Zeytinburnu D-100 karayolu bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Kumsar'ın (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kumsar'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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