İstanbul'da uyuşturucu baskını kamerada! Tohumlar internetten sipariş edilmiş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bir ev ve bir iş yerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonucunda, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 20 kilogram sentetik karışımlı esrar türevi olan skunk, bir adet hassas terazi ile çok miktarda paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

KENEVİR TOHUMLARI İNTERNETTEN SİPARİŞ EDİLMİŞ



İHA'nın haberine göre; Sarıyer'deki uyuşturucu baskınında ise, S.A. isimli şahsın ev müştemilatında bahçenin çeşitli yerlerine ekilmiş çok sayıda kök kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve kubar esrar ile bir adet hassas tartı ve içiminde kullanılan aparatlar bulundu. Şüpheli şahsın, kenevir tohumlarını bir internet sitesinden her bir poşeti 20 Euro'ya sipariş ettiği belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken söz konusu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olan kişiler ile ilgili derinlemesine soruşturma başlatıldı.

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