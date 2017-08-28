ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da turiste yönelik kapkaç kamerada

İstanbul Laleli'de Cezayirli turist aileye yönelik kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:23:54 Güncelleme: 10:48:24 HABERTURK.COM

İstanbul Laleli'de oteller bölgesinde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan kapkaç olayı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otelin önünde Cezayirli turistin, içerisinde yüklü miktarda parasının bulunduğu el çantası çalındı. Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen görüntülerde kapkaça uğrayan kişinin yanında, kızları olduğu belirtilen iki gencin de olduğu görülüyor.

Turistin çalınan çantasının içinde paralar ile birlikte vize evraklarının da bulunduğu belirtildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER