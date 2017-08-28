İstanbul Laleli'de oteller bölgesinde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan kapkaç olayı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otelin önünde Cezayirli turistin, içerisinde yüklü miktarda parasının bulunduğu el çantası çalındı. Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen görüntülerde kapkaça uğrayan kişinin yanında, kızları olduğu belirtilen iki gencin de olduğu görülüyor.

Turistin çalınan çantasının içinde paralar ile birlikte vize evraklarının da bulunduğu belirtildi.