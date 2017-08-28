Vatan Şaşmaz’ın ailesinin bilinmeyen hikayesi

Türkiye akşam saatlerinde ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın öldürüldüğü haberiyle sarsıldı.

ODA TV'den Şenol Çarık, "Vatan Şaşmaz ailesinin bilinmeyen hikayesi" başlığı ile, Şaşmaz'ın isminin hikayesine ilişkin şu yazıyı kaleme aldı;

Vatan Şaşmaz çok genç yaşta bir cinayete kurban etti.

İsminin hikayesini bilir misiniz?

Bir tv programında vatansever bir anne ve babanın çocuğu olduğunu belirtmişti Şaşmaz.

İsmini "Vatan" koyan babası Süleyman Şaşmaz. Baba Şaşmaz 68 kuşağından. Dr. Hikmet Kıvılcımlı geleneğinden geliyor. Baba Şaşmaz PTT çalışanı... (Kıvılcımlı 29 Ekim 1954'te Vatan Partisi'ni kurmuştur.)

Süleyman Şaşmaz, 1974'te yeniden kurulan Vatan Partisi üyesi.

Tarihsel Maddecilik Yayınları Yönetmeni. 74'te üçüncü kez yayına başlayan Sosyalist gazetesinde etkin rol alır. 1977'de dört sayı yayınlanan Vatandaş gazetesini çıkarır, Vatandaş Kütüphanesi etiketiyle broşürler yayınlar.

Vatan Şaşmaz'ın babası Süleyman Şaşmaz, Türkiye sosyalist hareketinin en özgün ve üretken ismi olan Hikmet Kıvılcımlı’nın “Osmanlı Tarihinin Maddesi”, “Sosyete ve Teknik” kitaplarının yayınını gerçekleştirmiştir.

Kıvılcımlı’nın çizgisindeki Süleyman Şaşmaz’ın oğluna “Vatan” adını vermesinin asıl sebebi buydu.

Vatan Şaşmaz, anne ve babasının ayrılmasından sonra annesiyle birlikte yaşamıştır. Babasından farklı bir yol seçmiştir.

VATAN ŞAŞMAZ

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Vatan Şaşmaz annesi