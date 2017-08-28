Filiz Aker bir ay önce bu mezarı hazırlatmış

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in kısa bir süre önce kendisi için mezar alarak yaptırdığı ortaya çıkmıştı. DHA'nın haberine göre, Aker'in Tuzla Mezarlığı'nda aile kabristanı olarak kullanılmak üzere hazırlattığı mezarlık görüntülendi. Aker'in kendi mermer taşına adını da yazdırdığı görüldü.

"1 AY ÖNCE MEZAR YERİ YAPTIRMIŞ"

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, "Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu." diye konuştu.

ESİN ÖVET AKTARMIŞTI

Gazete Habertürk yazarı Esin Övet, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, Aker'i tanıyanlarla yaptığı görüşmede, Aker'in 1 ay önce kendisi için mezar aldığını ve olayı planladığını belirttiklerini aktardı.

Esin Övet'in açıklamaları şu şekilde;



Vatan herkesin sevdiği iyi bir insandı. Biraz önce kadını çok iyi tanıyan insanlarla konuştum. Bir ay önce mezarını aldığını bana söylediler. Bunu planladığını, artık bundan dönüş olmadığına dair söylemler ve ifadelerde bulunmuş ama yakınları böyle bir şey yapacağını konduramamış. Hatta Yalova'da yaşayan yeğeni "Vatan Şaşmaz Öldürüldü" haberini duyduğu anda ilk teyzesi gelmiş aklına. "Eyvah" demiş; "Bu işte teyzemin bir parmağı olabilir mi?" İki üç dakika sonra televizyonda teyzesinin adını duymuş.

Aslında çevresindeki herkes Vatan'a inanılmaz takık olduğunu, saplantılı olduğunu, Vatan'dan başka kimseyi düşünmediğini, Türkiye'ye de hep Vatan için geldiğini anlatıyor.

BULUŞMA ANI NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Ben olayı şöyle öğrendim. 2009'da yaşadıkları bir ilişki var. Vatan Şaşmaz bu ilişkiyi bitirmeye çalışıyor. Bu bugün yakın tanıyan kişilerden öğrendiğim bilgidir. Bu kadınla ilişkisini bitirmeyi sık sık dile getirmiş. Fakat kadın bunun böyle olmayacağını, "Ben de güzel bir kadınım karını boşa bana gel." diyor.

Fakat Vatan, dün ya da bu hafta içinde çocuğunun cinsiyetini öğreniyor. Karısı artık hamile ve bu ilişkiden kurtulmak istiyor. Bence çocuğun olacağı fikri ve Vatan'ın "Artık yeter, düş yakamdan, çocuğum da oluyor'' düşüncesinden sonra artık bu noktaya gelmiş. Ben sık sık telefon konuşması yapıp buluştuklarını zannediyorum. Tamamen konuşmalardan sonra "Yeter artık!" isyanı ile o otele gidiyor. Ya da Vatan'ı tehdit ediyor. Bilemiyorum. Ben bunu hissediyorum. Vatan'ı bıktırıyor. "Son kez konuşalım" buluşması gibi geldi bana. Benim yakınlarıyla konuştuklarımdan hissettiklerim bunlar.

filiz aker

VATAN ŞAŞMAZ