Van'da 10 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştiren ve yeni eylem hazırlığı yapan PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist için İl Jandarma Komutanlığı'nın İl Emniyet Müdürlüğü'nün insansız hava aracı (İHA) imkanından da yararlanarak 27 Ağustos 2017 günü hava destekli operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

4 teröristin ilçenin Tahıl Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan ilk tespitte, etkisiz hale getirilen teröristlerin bugüne kadar Başkale bölgesinde güvenlik korucularımızı ve vatandaşlarımızı şehit eden, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları karayolu ve köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren teröristler oldukları anlaşılmıştır. Operasyonun devamında, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise; 1 adet M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet dolu şarjör, 61 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 adet battaniye, 1 adet araç telsizi, 40 metre kablo, 1 güneş paneli, 1 akü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 radyo ele geçirilmiştir" denildi.

İHA'nın haberine göre, Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgeçit-Yalınca karayolu üzerine aynı örgüt mensuplarınca yerleştirilmiş mayınların 26 Ağustos 2017 günü vatandaşların desteği ile tespit edildiğine de yer verilen açıklamada, "Herhangi bir zayiata sebep olamadan, güvenlik güçlerimiz bünyesindeki uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir. Ayrıca, Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran-Esenyamaç mahalleleri arasındaki yol üzerine yine BTÖ mensuplarınca yerleştirilmiş büyük çapta patlayıcı, 27 Ağustos 2017 günü güvenlik korucularımızın dikkati ve başarılı operasyonu neticesinde uzman ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle; son 10 gün içerisinde halkımızın üst düzey desteği, güvenlik korucularımızın ve güvenlik güçlerimizin 6 ayrı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e ulaşmış, operasyonların ardından çok miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlı şekilde devam edecektir" denildi.