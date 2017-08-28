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Şırnak'ta 6 ve Bingöl'de 1 terörist terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 6 terörist teslim oldu. Bingöl'ün Genç ilçesinde de bir terörist teslim oldu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:35:50 Güncelleme: 23:59:51 AA

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 olmak üzere PKK'lı 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensubu bir terörist, Genç ilçesine bağlı Suvaran Jandarma Karakolu Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçtıklarını ifade eden 6 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin adli işlemleri sürüyor.

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