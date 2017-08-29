ASELSAN projelerini kurum dışına sızdırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına ilişkin soruşturmasını tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN’da görevli olan veya daha önce görev yapıp çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan toplam 94 kişi hakkında adli işlem yaptı. Bu kişilerden 9’u halen firariyken, 2 şüphelinin daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında halen 41 kişi tutuklu. 42 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başsavcılık, şu ana kadar 34 şüpheli hakkındaki iddianamesini tamamlarken, 58 kişi hakkındaki soruşturmalar devam ediyor.

"PENNSYLVANİA GRUBU"

Savcılığın “Pennsylvania Grubu” olarak adlandırılan 6 eski ASELSAN çalışanı hakkında hazırladığı iddianamede, FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına ilişkin önemli tespitler yer aldı. İddianamede, “Bağımsız Türkiye konseptinde stratejik öneme sahip, yerli savunma sistemlerinin dışa bağımlılıktan kurtarılması ve millileştirilmesi adına Türk Savunma Sanayii’nin son yıllarda yaptığı büyük atılımların, küresel güçleri ve onların Türkiye’deki uzantılarından biri olan FETÖ’yü rahatsız ettiği” vurgulandı. “Milli tank, gemi, uçak, helikopter, İHA, uzun menzilli füze savunma sistemleri, silah’’ gibi milli projelerin Türkiye’nin bölgedeki caydırıcı gücünü artırdığına dikkat çekildi. Bu nedenle küresel güçler ve onların istihbarat servislerinin, “dünya çapında örgütlenen aşırı ihtiraslı FETÖ’yü kontrol ederek Türkiye’ye karşı kullandığı, bu kapsamda savunma sanayiinin de FETÖ tarafından hedef alındığı” aktarıldı.



KAMUFLAJ KÜPE

İddianamade, kurumdaki örgüt üyelerinin deşifre olmamak için top sakal bıraktığı, küpe taktığı, evlerinde vitrin ve dolap gibi görünür yerlere alkolü içki şişeleri koydukları belirtildi.

İddianameye göre örgüt üyeleri vasıtasıyla, kurumdaki gelişmeler, hizmet alımı yapılan tedarikçi firmaların durumu, yürütülen projeler ve hangi aşamada olduğu konularında toplanan bilgiler, özel şifrelenmiş bir program ile kayıt altına alındı. Bazı şüphelilere ait internet e-posta kayıtlarının eklerinde Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi’ne aykırı olarak ‘Hizmete Özel’ gizlilik dereceli proje belgeleri içeren dosyalar bulunduğu, yönergeye aykırı olarak internet ağına bağlanan cihazlarda ve e-postalarda tespit edilen gizlilik dereceli belgeler tespit edildi. ASELSAN tarafından yürütülen bazı projelerin örgütün kurum yapılanması içerisinde yer alan bazı örgüt üyeleri tarafından dışarıya sızdırıldığı tespit edildi.

"KUTSAL HOCA" PAYI

Örgüt üyelerinden her ay maaşlarının belli bir oranında himmet parası talep ediliyordu. Bunun dışında maaş alınan bankanın promosyonu da “dinen caiz olmadığı” gerekçesiyle hücresel yapı içerisinde bağlı bulunulan grup abisine veriliyordu. Himmet parası adı altında toplanan bahse konu paralardan 10 bin dolar civarındaki bir paranın, ASELSAN yapılanması içerisinde yer alan bir örgüt üyesi tarafından Gülen’i ziyaret amacıyla gerçekleştirilen ABD gezileri esnasında ABD’ye götürülerek burada açık kimliği belirlenemeyen bir şahsa teslim edildiği belirtiliyor. Paranın “Kutsal Hoca” payı olarak FETÖ elebaşı Gülen’e verilmek üzere örgüt merkezi olan Pennsylvania’ya götürüldüğü ifade ediliyor. Paranın ABD’ye girişte dikkat çekmemesi için 4 ayrı örgüt mensubunun üzerine pay edildiği ve bu işlemin her ay yapıldığı değerlendiriliyor.

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