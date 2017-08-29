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İnşaat işçilerinin tehlikeli halayı

İnşaat işçilerinden tehlikeli halay

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden bir binanın dış cephesine kurulan iskele üzerinde işçiler halay çekti

29 Ağustos 2017 Salı, 10:44:07 Güncelleme: 10:45:56 İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda, 7 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

İHA'nın haberine göre; İki işçinin iskele üzerinde halay çekmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeden çekilen halay diğer işçiler tarafından ilgi ile izlendi. Halay çeken iki işçi halay çekmeleri için diğer işçileri de çağırdı. Komik olduğu kadar tehlikeli olan bu davranış müziğin sona ermesiyle son buldu.

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