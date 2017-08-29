İnşaat işçilerinden tehlikeli halay

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda, 7 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

İHA'nın haberine göre; İki işçinin iskele üzerinde halay çekmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeden çekilen halay diğer işçiler tarafından ilgi ile izlendi. Halay çeken iki işçi halay çekmeleri için diğer işçileri de çağırdı. Komik olduğu kadar tehlikeli olan bu davranış müziğin sona ermesiyle son buldu.