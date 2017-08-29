Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun edindiği bilgiye göre, Malatya'da Kernek Mahallesi Ömür Sokak'ta yaşayan Suriyeli Abdullah ailesinin çocukları Rijad Abdullah'ın başı oyun oynadığı esnada pencerenin korkuluklarına sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ailesi ve çevredekilerin müdahaleleri ile kurtarılamayan küçük çocuk için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri çocuğun kafasını sıkıştığı yerden titiz bir çalışmayla çıkarttı. Kurtarma çalışması esnasında ağlayan çocuğu itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Suriyeli

malatya