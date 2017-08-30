Kaza, saat 00.30 sıralarında İstanbul'ın Şişli İlçesi'nde bulunan Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre Taksim yönüne giden Mehmet Kır yönetimindeki 34 FZ 8498 plakalı çöp kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Hakan Erdem yönetimindeki 34 UG 8663 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yol kenarındaki park halinde bulunan araçlara çarparak yan yatarken, çöp kamyonu takla atarak orta refüjdeki ağaçları devirip karşı şeride geçti. Kazada çöp kamyonunun şoför koltuğunda oturan Mehmet Kır araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan Kır'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücü Kır sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Nihat Uçkun ise hafif yaralı olarak ambulansta tedavi edildi. Kaza yerinde toplanan bazı vatandaşların cep telefonlarıyla kazayı çekmek için adeta birbiriyle yarıştığı görüldü. Kaza nedeniyle kaza yeri savaş alanına dönerken, belediye işçilerin yolu temizlemek için seferber oldu. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol normale döndü.

Midibüs şoförü Hakan Erdem," Normal yolumda gidiyordum. Sol tarafımdan aracın ortasından bir kamyon vurdu. Son anda çöp arabası olduğunu gördüm. Arabam sağa sola savrulmaya başladı. Sonra devrildi. Devrilerek bir yandaki arabaya vurdum." dedi.