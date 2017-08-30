Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Kızılağaç mevkiindeki bir otelde meydana geldi. Eskişehir’den 3 gün önce otele gelen Hatice ve Ersin Arı çifti, çocukları 6 yaşındaki Yiğit Atakan ve 3 yaşındaki Beyza Emine ile otelin havuzuna girdi. Hatice Arı şezlongda küçük kızıyla ilgilenirken, baba Ersin Arı da oğlu Yiğit ile su kaydıraklarından kaymaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre baba Ersin Arı, eşinin yanına gitmek üzere Atakan’la birlikte havuzdan çıktı. Baba, derinliği 139 santimetre olan havuzun yanında Yiğit’in yanından ayrılarak, oğlunun kaydırakların yanında kalan terliğini almaya gitti. Bu sırada havuza giren Atakan çırpınmaya başladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMA

Otelin cankurtaranı tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi otel çalışanları ve diğer müşteriler yaptı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda otel yönetiminin ihmali olduğunu öne süren baba Ersin Arı, oğlunun kollukları bulunduğunu belirterek, “Yarım saat sonra suyun içerisinde buldum. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Doktor olan bir otel müşterisi müdahale etti. Otelde doktor ve ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik” dedi. Aileyi suçlayan otelin Genel Müdürü Ömer Özkul ise, “Havuz başında cankurtaran görev yapıyor. Uyarı levhaları var. Havuz, standartlara uygun. Cankurtaran çıkarıyor, suni teneffüs yapıyor. Bu yaştaki bir çocuk kolluksuz olarak havuzda tek başına bırakılmaz” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Atakan’ın boğulduğu sırada çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşi ve kızını cep telefonuyla havuzda görüntülediği sırada Atakan’ın da suda hareketsiz yattığı görülüyor. Görüntülerde diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Bu sırada bir erkek, yanındaki Atakan’ı görüyor, ancak başka yöne doğru yüzüyor. Atakan’ın boğulduğu sırada kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.

1 YILDA 5’İNCİ

Antalya ’da son bir yılda 5 çocuk aileleriyle birlikte tatil için gittikleri otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi. Ailelerin çocukların suda oynamayı çok sevdiklerini akıllarında bulundurarak ona göre önlemler alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Çocukları bir an bile yalnız bırakmayın. Onları sürekli gözlemleyin. Şişme kolluk ve simit gibi aparatlara güvenmeyin. 3 yaşından itibaren yüzmeyi öğretin” uyarısında bulundu.