30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları milyonlarca vatandaş tarafından büyük heyecanla ve coşkuyla bekleniyor. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu ve bağımsızlığımızı kazanmamızı sağlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kutlamalar kapsamında minnetle anılıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat kaçta?

30 AĞUSTOR ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da Vatan Caddesi, yapılacak askeri tören sebebiyle bu sabah saat 07:00'den itibaren trafiğe kapatıldı ve Vatan Caddesi'ne çıkan giriş yolları da trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10:00'dan itibaren başlayacak ve askeri tören düzenlenecek.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Anıtkabir'e çıkan yollarda güvenlik önleminin alındığı da görüldü.

İstanbul'daki törenlerin ilk adresi ise Taksim Meydanı oldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımı ile, Taksim'deki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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