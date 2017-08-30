30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'daki en işlek caddelerden olan Vatan Caddesi de trafiğe kapatıldı. Askeri törenin düzenleneceği Vatan Caddesi'ne giriş ve çıkışlar kapatılmış durumda. Peki Vatan Caddesi saat kaçta açılacak? Vatan Caddesi ne zaman açılacak? İşte İstanbul'da bugün kapalı yollar...

VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇILACAK?

Üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün de yer aldığı İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir uyarı yaptı ve yapılan uyarıda "İlimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30.08.2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir."

İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR (30 AĞUSTOS)

Trafiğe Kapatılacak Güzergahlar

* Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

* D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

* 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,

* Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,

* Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,

* Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,

* Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,

* Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,

* Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.

Alternatif Güzergâhlar

* Millet Caddesi,

* Fevzipaşa Caddesi.

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Vatan Caddesi saat kaçta açılacak?