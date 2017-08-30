Şaban Dişli, Erdoğan'ın Genel Merkez Danışmanı oldu

Şaban Dişli, Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemdeki gibi yine ekonomiden sorumlu olacak. Karar sonrası Habertürk TV'den Çimen Çetin'e konuşan Dişli, görevlendirmenin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Dişli, kardeşi Mehmet Dişli'nin "Yurtta Sulh Konseyi Üyesi" olduğu yönündeki iddiaların ardından, son kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi dışında kalarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakmıştı.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

Şaban Dişli, 22 Şubat 1958 tarihinde Sakarya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nden mezun olarak yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı.

Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik programına katılım sağlayan Şaban Dişli, bir süre Hollanda'da Demir-Halk Bank Rotterdam Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Yurtdışı Bankalar Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği olarak da görev yapan Dişli, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22., 23., 24. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili olarak seçildi ve 22. Dönem'de Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevine seçildi.

30 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Merkez Danışmanı olarak görevlendirildi.