Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Erdoğan, "Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarına kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.