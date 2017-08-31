Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı yarın idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilini sürdüren vatandaşlar, bayramda havaların nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 31 Ağustos Perşembe günü (bugün) yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.



Serin ve yağışlı sistemin bayramın 1'inci günü kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ ANLIK HAVA DURUMU BİLGİSİ VERİYOR

Dünyanın en ileri meteoroloji ve rasat sistemlerini kuran Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) "hava durumu" uygulamasında, iller ve ilçeler için hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, dinamik görüntüler, güneşin doğuş ve batış saatleri, radar, deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıklarını gösteren harita görünümleri de yer alıyor.

Hava sıcaklıkları bilgilerine "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabileceği gibi MGM Hava Durumu Mobil Uygulaması'nı akıllı telefonlara indirerek, bütün il ve ilçelere ait 5 günlük hava durumu ile anlık uydu ve radar görüntülerine de ulaşabiliyor.

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