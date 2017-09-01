Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında bayram sabahı erken saatlerde yangın meydana geldi. Yangın çok sayıda itfaiye ekininin 3 saati aşkın çalışması sonucu söndürüldü.



İHA'nın haberine göre, olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bürolarının bulunduğu yönetim binasında meydana geldi.



Fabrikada görev yapan güvenlik personeli binadan dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 ayrı itfaiye aracı ve çok sayıda personelle müdahale ettiği yangın ekiplerin 3 saati aşan çalışması sonucu üretim ve depo bölümlerine sıçramadan söndürüldü.



Yangın sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de fabrika önünde hazır bekletildi. Jandarma ekipleri de fabrika binasına gelerek hem güvenlik tedbiri aldı hem de yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

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