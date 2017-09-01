Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken, diğer yandan da müslümanların bayramı olan Cuma günü'nü ihya etmenin sevincini yaşıyor. Bu özel günde sevdiklerinizin hem Kurban Bayramı'nı hem de Cuma gününü kutlamak için güzel bir mesaj yollamak ister misiniz? İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel Kurban ve Cuma mesajları...

KURBAN MESAJLARI

* Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

* Yaşamaktır Hayatı mutluluklarla, sevmektir sevilenleri güzel günde hatırlamak, En güzel Anıları Ufakta Olsa bir mesajla Hatırlamaktır, Bu Bayramda Unutulmadığınızı Bilmenizi isteriz...

* Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

* Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak bir şekilde hissettiğimiz kurban bayramınızı tebrik eder, nice bayramlar dilerim.

* Tüm islam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar; sağlık,mutluluk ve esenlikler dilerim.

* Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun.Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

* Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

* Barış, Demokrasi ve Özgürlük getirmesi umudu ile; İnsan haklarının tartışma konusu olmayacağı nice bayramlar dilerim.

* İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.

* Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

* Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

* Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Bayramınız mübarek olsun…

* Her bayram biraz sevinç birazda huzurdur,aslında özlemdir,hatırlanmak isteğidir,zaman direniştir,umut tadında mutlu bir bayram dileğiyle...

* Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz

* Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

* Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun...

CUMA MESAJLARI

* Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz

(CUMA SURESİ 9-10)

* Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

* Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

* Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsu.

* Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar...

* Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz.

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap.

Hayırlı Cumalar

* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

* Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatldırNamus içinde yaşanan bir çadır,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun.

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.