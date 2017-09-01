Karabük'te bir marketler zincirinin şubesine elinde kuru sıkı tabanca ile girerek soygun girişiminde bulunan bir kişi berberde tıraş olan bir polis memurunun müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nnı haberine göre olay, merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi 1009 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine alışveriş bahanesi ile gelen Volkan B. (32) bir süre markette gezindikten sonra kasa bölüme geçti. Şahıs, kasiyer Cihan Eren ve Tuğba Yılmaz'a silah çekerek kasayı boşaltmalarını istedi. Bu sırada korkarak yere eğilen Tuğba Yılmaz, marketin arka kısmından dışarı çıkarak yardım istedi.



BERBERDEN KOŞUP GELDİ

Üzerinden çıkarttığı siyah poşete paraları doldurmasını isteyen soyguncuyla bir süre mücadele eden Cihan Eren, paraları vermemek için direndi. Kafasına silahın dipçiği ile vuran ve ardından bir el ateş eden soyguncunun silahının kurusıkı olduğunu fark eden kasiyer şahsın elinden silahı almaya çalıştı. Bu sırada diğer kasiyerin yardımı üzerine olay yerine yakın bir berberde tıraş olan KOM Şubede görevli sivil kıyafetli polis memuru koşarak markete gidip soyguncuyu etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı soygun girişimi ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.