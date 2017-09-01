Muğla'nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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