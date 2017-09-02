Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının, amaçlarına ulaşmak için GATA'da uyguladıkları yöntemler gözler önüne serildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına ilişkin 104 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



İddianamede, örgütün diğer alanlarda olduğu gibi rastgele hareket etmedikleri, planlı ve sistemli bir yapı dahilinde eylemlerini gerçekleştirdikleri, söz konusu eylemler için de çeşitli yöntemler uyguladıkları belirtildi. Örgütün GATA'yı ele geçirmek için izlediği yöntemlerin deşifre edildiği bazı ifade özetlerine yer verilen iddianamede, şüphelilerin silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçundan cezalandırılması istendi.



İddianamede, GATA'da uygulanan "genel illegal yöntemler", kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkanlarından faydalandırılmaması olarak sıralandı.



Örgütün ayrıca, kendilerinden olmayanları hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemler içerisine girdiği anlatılan iddianamede, bu yöntemlerle kişilerin, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırıldığı, bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnemediği, sonuç olarak tayin, görev değişikliği, istifa yoluyla veya zorunlu olarak emekli edildiği aktarıldı.



İddianamede, şüphelilerin, yürüttükleri bu faaliyetlerle TSK ve GATA içerisinde örgüte mensup, yakın olan ve örgütün menfaatleri doğrultusunda hareket eden şahısların daha etkin kadro ve rütbelerde kalmalarını sağladıkları, kendilerinden olmayan rütbeli personel ile akademik personelin önünü asılsız ihbarlar, soruşturmalar, gerçeği yansıtmayan sağlık raporlarıyla tıkadıkları, böylece örgütün TSK ve GATA içerisinde etkin şekilde yuvalanmasına imkan sağladıkları tespiti yapıldı.



Örgütün hedeflerine ulaşmak amacıyla bazı yöntemleri etkin ve sürekli kullandığı ifade edilen iddianamede, yöntemlerin bazıları da sıralandı. Buna göre, özellikle sağlık raporlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan örgüt üyelerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları içerik bakımından gerçek dışı sağlık raporlarıyla eledikleri tespit edildi.



TSK içerisinde görev alan rütbeli personele yönelik de eleme yöntemleri geliştiren örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayanların, yönetmelik gereği yapılan rutin sağlık muayenelerinde gerçek dışı raporlar düzenleyerek, pasif görevlere çekilmelerini veya emekliye sevk edilmelerini sağladıkları belirlendi.

SAHTE UYUŞTURUCU RAPORLARI



TSK'da görev yapan bazı rütbeli personelin ordudan ilişiğinin kesilmesi amacıyla gerçek dışı laboratuvar sonuçları ve sağlık raporları düzenleyerek, "uyuşturucu" kullandıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılmasının sağlanması da örgütün yöntemleri arasında sayıldı.



Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi ve halen TSK'da görevde olan pilotların aktif görevlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi. Bu kapsamda, hastalıkları bulunmamasına rağmen bu kişilere "mitral kapak yetmezliği", "yüksek tansiyon", "aort damarı genişlemesi" ve benzeri teşhisler konularak, TSK'dan ilişiklerinin kesilmesi veya pasif görevlere getirilmeleri sağlandı.

YANLIŞ İLAÇ İÇİRDİLER



Özellikle TSK'daki aktif pilotları elemeye yönelik çeşitli yöntemlere başvuran şüphelilerin, bu pilotların kariyerini ve uçuşlarını engellemek amacıyla gerçeği yansıtmayan sağlık raporları düzenledikleri anlaşıldı.



İddianameye göre, örgüt üyeleri, pilotluk görevinden uzaklaştırmak istedikleri kişilere, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı halde yüksek tansiyon teşhisi koyarak, ileriki süreçte kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı. Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerçekte hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik açıdan "uçamaz" raporu verilmesinin önü açıldı.



Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerçekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlığı bulunup da örgüte yakın olan kişilere ise "sağlam" raporu tanzim edilerek bu kişilerin TSK'ya girmeleri sağlandı.