İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda önümüzdeki kış döneminin operasyonlarla geçileceğini belirterek "Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok daha yüksek bir terörle mücadeleyi vatandaşımız bizden beklesin. Bunun karşılığında onlar da bir takım eylemleri yapmaya çalışacaklardır. Bunun için kendi içlerindeki değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Tüm güvenlik kuvvetlerimizle topyekun bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu kış hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek" dedi.



DHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı için memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın 2'nci günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törende kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.



Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Muhammet Balta ile Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Bayramlaşma töreni sonrası konuşan Bakan Soylu, Arakan'da yaşananların Batı dünyasının dünyayı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmakta olduğunu belirterek, "Bu milletin bu coğrafyadaki farkı özelliğini anlayamayanlar, maalesef hem ülkemiz hem de milletimiz üzerindeki oyunlarına devam etmektedirler. Başarılı olabiliyorlar mı? Olamıyorlar. Biz şimdi Cerablus'tayız, Azez'deyiz, El-Bab'dayız yani; varsın bir Batı'nın kaymakamı, askeri oradaki vatandaşlarla aynı kültür birlikteliğinde bunu sağlasınlar bakalım. Bunu sağlamaları mümkün değildir. Çünkü bu birlikteliği bugün oluşturmuş değiliz. Bugün Arakan'da yaşananlar Batı dünyasının dünyayı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

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