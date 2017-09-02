İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte kalan 36 yaşındaki kadın, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Olay, cuma günü Bahadır Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 3 yıl önce eşinden boşanan ve İstanbul'a yerleşen Hatice Çetin (36), eşinin barışma teklifi üzerine İzmir'e tekrar gelerek Menemen ilçesine yerleşti. Burada iş bakmaya başlayan Çetin, kısa süre sonra kendisine çay ocağında iş buldu. Çetin'in çalışmasına izin vermeyen eski eşi Ali R., eve gelerek eski eşiyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R. sinir krizi geçirerek eski eşini elle boğup öldürdü. Evden gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına bildirdi. Eve giren polis ekipleri Hatice Çetin'in cesedi ile karşılaştı. Çetin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda ise Çetin'in boğazının sıkılması sonrası havasız bırakılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ali R.'nin Kocaeli'ye gitmek için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini ve bilet aldığını belirleyen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu Ali R., Manisa'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı.



"HACER BENİM NAMUSUM"

Hacer Çetin'i işe alan çay ocağı sahibi Ünal Ş., verdiği ifadesinde Çetin'i bir haftadır tanıdığını söyledi. Çetin'in verdiği ilanı gördüğünü ve kendisinden iş istediğini söyleyen Ünal Ş., "İş teklifini kabul ettim. İki hafta kadar deneme amaçlı çalışabileceğini söyledim. Ertesi gün gelerek 10 gün kadar çalıştı. Çalıştığı süre süresince kendisini eşi olarak tanıttığı Ali R. de zaman zaman geliyordu. 10 gün çalıştıktan sonra ölen şahıs işyerine gelerek işi bırakmak istediğini, eşi olarak tanıttığı kişinin kendisini evden attığını ve İstanbul'a gitmek için kendisine bilet aldığını söyledi. Kendisine 10 günlük ücretini verdim ve ayrıldı. Ancak ertesi gün gelerek eşinin bindirdiği otobüsten Manisa'da indiğini ve tekrar işe girmek istediğini söyledi. Eşinin attığı eve gidemediği için başka bir evi kiraladı. Benim yanımda da bayramdan sonra tekrar çalışmaya başlayacaktı. Eşi olarak tanıttığı Ali R. daha sonra yanıma gelerek eşinin gitmediğini söyleyerek benden ev adresini istedi. Ben ev adresini vermedim. Hatta Ali R., 'Hacer benim namusum onun yanında kimseyi görmeyeyim benim kaybedecek bir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı.