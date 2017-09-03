KYK yurt sonuçları ile yurt kayıtları nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak için başvuruları gerçekleştiren 368 bin 954 öğrencinin başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? Yurt kayıtları nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KYK YURT SONUÇLARI

Üniversiteye kayıt yaptıran ve kayıt yaptırdğı üniversiteye yakın bir konumdaki KYK yurdunda barınmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği yurt başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Adayları, yurt sonuçlarına https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt sonuçlarına göre yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, yurtlara kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekken dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek şahsen kaydını yapabilecek.

Yurt kayıt işlemleri 9 Eylül 2017 tarihine kadar alınacak.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

KYK yurt sonuçları

Yurt kayıtları nasıl yapılır

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