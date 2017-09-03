Eşi K. D. tarafından dün evde bıçakla öldürülen 30 yaşındaki A. D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

DHA'nın haberine göre, genç kadının cenazesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Sındırgı İlçesi'ne gönderildi. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde toplanan D.'nin mesai arkadaşları, genç kadının bayram tatili nedeniyle gittiği memleketi Balıkesir'den dün geldiğini söyledi.



EŞİ DÜN OTOGARDAN ALMIŞ



D.'nin iş arkadaşı Şahabettin Atalay, genç kadının dün işbaşı yapması gerektiğini belirterek, "Kocası dün onu otogardan aldı. Barışmak bahanesiyle eve götürdü ve katletti. Bir ay önce yine kavga yapmış ve kocasını bıçaklamıştı. Daha önceden sığınma evinde de kalmıştı. Eşiyle telefonla ara sıra konuşuyordu. Bazen telefonlarına cevap vermiyordu" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

D.'nin başka bir mesai arkadaşı Gıyasettin Tahtacı, "Eşiyle sürekli kavga yapıyordu. İşyerinde durmadan ağlıyordu. Eşinin kendisini dövmesinden, işkence etmesinden şikayetçiydi" dedi.Genç kadının yakınlarına destek vermek amacıyla Adli Tıp Kurumu önüne gelen D.'nin işyerindeki şefi olan Hayri Bostancı, "İki gün önce ben zaten rahmetliyi uyarmıştım. Eşiyle karşı karşıya gelmemesini söylemiştim. Bir ay önce aralarında bıçaklama olayı olmuştu. 'O rahat durmaz, sana zarar verir' diye uyarmıştım. Feci bir şekilde katledildi. Dün bir saat geç kalacağını söyledi. Daha sonra bu olay oldu. Bugün de izinli olarak kaydettik. İşyerindeki görev defterine vefat ettiğini yazamadık" şeklinde konuştu.Öte yandan K. D., çıkarıldığı Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklandı ve cezaevine konuldu.