Bahçelievler Soğanlı'da 33 yaşındaki A.D., 30 yaşındaki eşi K.D.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D., cinayetin ardından Bakırköy Adliyesi'ne giderek, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu.



DHA'nın haberine göre, olay yerine giden polisler evde K.D.'nin cansız bedenini buldu. Polisin evdeki incelemesi devam ediyor.



Temizlik işçisi olan çiftin 8 yaşındaki kız çocuklarını bayram nedeniyle Balıkesir'e gönderdiği öğrenildi.

Bahçelievler

bakırköy adliyesi