Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde görev yapan 60 yaşındaki gazeteci M. G., aşk yaşadığı ileri sürülen Z.D'yi vurduktan sonra intihar etti. Gürkan hayatını kaybederken ensesinden vurduğu kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Durmuş Ali Kılınç'ın haberine göre, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gazetecilik yapan M. G. (60) bir süre öncesine kadar aşk yaşadığı iddia edilen Z.D. (49) ile kısa süre önce ayrıldı. Sabah saatlerinde yolda karşılaşan ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahını çıkaran G. kaçmaya çalışan kadını yakalayarak ensesinden vurdu. Kadının kanlar içinde yere yığıldığını gören M. G. aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M. G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken durumu ağır olduğu öğrenilen Zübeyde Demir, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayda hayatını kaybeden M. G.'nin 4 çocuk sahibi olduğu, Zübeyde Demir'in ise 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER