Adı Seda Okur. 5 milyon nüfusa sahip olan en büyük 3’üncü kent İzmir’in asayişinden sorumlu. Sabah 08.00’de kalkıp kızını okula gönderdikten sonra görevinin başına geçen ve gece saat 03.00’e kadar çalışan Okur ve ekibi, kentte son 1 yılda işlenen 87 cinayetin tamamını çözmeyi başardı.
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Türkiye’nin tek kadın asayiş şube müdürü olan Seda Okur, en çok kadın ve çocuk cinayetlerinden etkilendiğini söylüyor: “Ödemiş’te öldürülen Ceylin Atik ve servis aracının içinde unutulduğu için hayatını kaybeden Alperen Sakin olaylarında çok etkilendim... İki olayda da sabaha kadar uyuyamadım. Bu olayların tüm yönleri ile çözümü için gece gündüz çalıştık.”
ONA İTİRAF ETTİ
Gece eğlence mekânlarında yaptıkları kontrollerde kendisine ilgiyle bakıldığını kaydeden Okur, şöyle devam ediyor: “Şaşıran oluyor. Kadınla karşılaştıkları için daha kibar olabiliyorlar.
Ödemiş’te komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin’in katil zanlısı olan kadın konuşmuyordu. Bir kadın olarak karşıma alıp konuştum. Sabaha karşı Ceylin’i nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla anlatmaya başladı. İzmir’de son 1 yılda meydana gelen 87 cinayetin tamamını çözdük. Tombala tabir edilen kumarı bitirmek için çok özel çalışmalar yapıyoruz.”
BABA MESLEĞİ
ESKİ Çanakkale ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur’un kızı Seda Okur, Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okurken Polis Akademisi’ne girdi. 1998’de İzmir’de komiser yardımcısı olarak göreve başladı, 2011’de Şanlıurfa’ya tayini çıktı. 5 yıl sonra da tekrar İzmir’e dönerek asayiş şube müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Seda Okur, geçen yıl asayiş şube müdürü olarak atandı.
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