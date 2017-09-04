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Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Türkiye’nin tek kadın asayiş şube müdürü olan Seda Okur, en çok kadın ve çocuk cinayetlerinden etkilendiğini söylüyor: “Ödemiş’te öldürülen Ceylin Atik ve servis aracının içinde unutulduğu için hayatını kaybeden Alperen Sakin olaylarında çok etkilendim... İki olayda da sabaha kadar uyuyamadım. Bu olayların tüm yönleri ile çözümü için gece gündüz çalıştık.”