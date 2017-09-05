Doğan Yurdakul hasta kedisine ilaç vermeye gitmiş!

Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki evinde dün ölü olarak bulunan 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul'un, birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının yanından, hasta kedisine ilaç vereceğini söyleyerek ayrıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Gazeteci Doğan Yurdakul, Datça'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii'nde bayram tatilini geçirdiği evinde yaşamını yitirdi. Dün saat 09.00'da eve temizliğe gelen Fatma Şahin tarafından bulunan Yurdakul'un cesedi, Datça Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muğla Yerkeşik Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.

DÜŞEREK BAŞINI TABUREYE ÇARPMIŞ

Jandarma tarafından olay yerinde yapılan araştırmaya göre, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yurdakul'un, yalnız bulunduğu bir sırada evin mutfak kısmında belirlenemeyen bir nedenle düşerek başını yerde duran küçük bir tabureye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle başından yoğun miktarda kan geldiği tespit edildi.

SON OLARAK DOSTLARIYLA BERABERDİ

Doğan Yurdakul'un olaydan önce 15.00 -19.00 saatleri arasında dostlarıyla birlikte olduğu öğrenildi. Damararası Mevkii'ndeki evine 4-5 kilometre mesafede Ovabükü'nde Kamil Erdem'in evinde bir arkadaş grubu ile uzun süre sohbet eden Yurdakul'un, anılarından ve çevirisini yapacağı yeni bir kitaptan söz ettiği öğrenildi. Saat 19.00'da ise, evindeki hasta kediye ilaç vereceğini söyleyerek arkadaşlarından izin isteyip yanlarından ayrıldığı belirtildi.

Evden ayrılmadan önce bir arkadaşına ölçtürdüğü tansiyonu, 12/7.5 çıkınca keyiflenen Yurdakul, otomobiliyle evine döndüğü belirtildi. Doğan Yurdakul'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi. Yurdakul'un cenaze töreni, çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek.

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