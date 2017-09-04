Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kuzey Irak'tan terör örgütü mensuplarınca atılan roket sonucu şehit düşen er Halil İbrahim Gürel son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Çatalca'daki Ulu Camii'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Hakkari Valiliği, Halil İbrahim Gürel'in şehit olduğu saldırıya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

03.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.