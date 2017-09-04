HUKUKİ anlaşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması, her geçen gün yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı’nın uygulaması ile vatandaşlar, mahkemelere gitmeden hukuki anlaşmazlıklarına çözüm buluyor. Arabuluculuk uygulaması sayesinde hem yargının iş yükü hafifliyor hem de vatandaş uzun yargılama süreçlerinden kurtuluyor. 2017 yılı içerisinde arabuluculuk bürolarına 11 bin 169 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 91’i anlaşmayla sonuçlandı. Arabuluculuk bürolarında çözüme kavuşan anlaşmazlıklardan 5 örnek şöyle:

KONUT SÖZLEŞMESİ:

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre A.B., konut ön alım sözleşmesi ile bir gayrimenkul şirketinden henüz inşa edilmekte olan konutlardan satın aldı. Şirketle sözleşme imzalayarak kısmi bir ödeme gerçekleştirdi. Ancak daha sonra A.B., kendisine sunulan ödeme planının ekonomik olarak üstesinden gelemeyeceğini düşünerek, sözleşmenin feshedilmesini istedi. İnşaat firması olumsuz yanıt verdi. Arabuluculuk bürosuna başvuran A.B., bu sayede sorununu çözebildi. Arabulucu huzurunda bir araya gelen taraflar el sıkıştı. A.B.’nin sözleşmeyi fesih talebi kabul edildi. Ödediği bedel de geri verildi.

KAZAZEDE YAŞLI KADIN:

80 yaşındaki D.B., kaldırımda yürürken, sürücüsünün park etmeye çalıştığı bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadın, araç sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendisine çarpan sürücü tarafından götürüldüğünden haberi olmayan yaşlı kadın, arabulucuya başvurdu. Arabulucu tarafından sürücüye ulaşıldı, gerçek ortaya çıktı. Sürücü, kendisinin de yaşlı anne-babasına baktığını, duruma çok üzüldüğünü ifade etti. Bu gelişme üzerine yaşlı kadın, maddi tazminat yerine yaşlı bakım evinde 8 gün süreyle yaşlıların bakımına gönüllü yardım etmesini ve korunmaya muhtaç çocukların yaşadığı yurttaki çocuklara bir öğün yemek vermesini talep etti. Sürücü bu talebi kabul edince taraflar el sıkıştı.

NAFAKA ARTIRIMI:

18 yaşındaki R.H., babasının ödediği nafaka miktarını artırmak için arabuluculuğa başvurdu. Taraflar arabulucuda bir araya geldi. Hem nafaka konusunda anlaştılar hem de aralarındaki diğer sorunlar büyük oranda giderildi.

ÜCRETİNİ ALAMAYAN İŞÇİ:

İşverenin ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ücretlerini alamadığını belirten G.B., soluğu arabuluculuk bürosunda aldı. Görüşmeler sonucunda, işçinin alacaklarının ödenmesi yönünde anlaşma sağlandı.

KİRA ALAMAYAN EV SAHİBİ:

Uzun süredir kira artışı yapmayan ve kiralarını da düzenli ödemeyen kiracısı ile sorunlar yaşayan ev sahibi B.D., arabulucuğa başvurdu. Yapılan toplantılarda kiracıyla anlaşılarak, yeni bir kira sözleşmesi imzalandı.

DOSYALARIN YÜZDE 91’İ ÇÖZÜLDÜ

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 107 adliyede arabuluculuk bürosu kuruldu. 13 bin 445 avukat, “arabulucu” olarak görevlendirildi. Bugüne kadar 16 bin 630 hukuki anlaşmazlık dosyası arabuluculuk bürolarına gitti. Bu dosyaların yüzde 91’i anlaşmayla sonuçlandı