Mardin'de vatani görevini yaparken, 11 gün önce memleketi Gaziantep'e gelmek için birliğinden izin alan piyade er 20 yaşındaki Yakup Keklik, ortadan kayboldu. Ailesi, son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görülen oğullarının bulunması için yetkililerden yardım istiyor.



DHA'nnı haberine göre, Mardin'de vatani görevini yapan 6 aylık asker Yakup Keklik, geçen 24 Ağustos'ta birliğinden izin alarak memleketi Gaziantep'e gelmek için yola çıktı. İstanbul aktarmalı uçuşla memleketine gelmek isteyen Keklik, iddiaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gaziantep uçağını kaçırdı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, bütün aramalarına rağmen ulaşamadığı Keklik'in bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Eşinden ayrıldıktan sonra kayınpederinin evinde çocuklarını yetiştiren 4 çocuk annesi Hatice Aydın, en büyük çocuğu Yakup Keklik'ten 11 gündür haber alamadığını söyleyerek gözyaşı döküyor.



ANNESİNDEN SEVDİĞİ YEMEKLERİ YAPMASINI İSTEMİŞ



Oğluyla en son kaybolduğu gün telefonla görüştüğünü ve kendisinden sevdiği yemekleri yapmasını istediğini anlatan anne Hatice Aydın, şunları söyledi:



"Oğlumla en son 24 Ağustos'ta görüştük. Bana izin aldığını ve 25 Ağustos günü sabah saatlerinde evde olacağını söyledi. Benden sevdiği yemekleri yapmamı istedi. Ben de oğlum gelecek diye hazırlık yaptım. Sabah saatlerinde bilmediğim bir numara beni aramış telefonun sesini duymadım. Uyandıktan sonra numarayı aradım. Havalimanında görevli bir polisin numarasıymış. Oğlumun şarjı bittiği için beni o numaradan arayarak uçağı kaçırdığını söylemek istemiş. Şu anda oğlum nerede bilmiyorum. Herkes bayram kutladı, biz kara bayram yaşadık. Ne olur birileri yardım etsin, oğlum bulunsun."



Amca İrfan Keklik ise, yeğeninin nasıl kaybolduğunun araştırılmasını istedi. Amca Keklik şöyle dedi:



"Yeğenim izin alarak aktarmalı uçakla buraya gelmek istemiş. İstanbul'da aktarma yapıldıktan sonra Gaziantep uçağına binmemiş. 11 gündür arıyoruz telefonu kapalı. En son sabah saatlerinde bir polis memurunun telefonuyla ulaşmaya çalışmış, ondan sonra ortadan kaybolmuş. Devlet büyüklerimizden Yakup'un bulunması için yardım istiyoruz."





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