Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde öğrenci servisi firmalarının sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci servisi firması sahipleri okul bahçesinde öğrenci kaydı aldığı sırasında tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki firmadan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar.



BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Kayıt için okula gelen veliler ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Okul yöneticileri bahçeye döküldü. Bir öğrenci sınavdayken silah seslerini duyduğunu söyledi. Bir başka kişi ise okulda silahlı kavga olduğunu evdeyken silah seslerini duyduğunu dile getirdi.



Olay Yeri İnceleme Ekipleri okul bahçesinde çalışma yaptı. Polis okulun sokağını trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, okul kaydı için gelen veliler geri çevrildi.







