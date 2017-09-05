Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Cumhurbaşkanı'nın önünde eğildi" eleştirilerine adli yıl açılış resepsiyonunda yanıt verdi.

Zühtü Arslan "Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunu ile manipilosyon yapılmış. Gerçek görüntüleri 31 ağustosta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret sayın cumhurbaşkanı da haksızlık. Ben Allah'tan başka kimsehin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur." dedi.

ZÜHTÜ ARSLAN