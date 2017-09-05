Polis alımı için bekleyişini sürdüren yüz binlerce adaya müjdeli haber bugün verildi. Polis Akademisi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 21. Dönem POMEM öğrenci alımının başlayacağını duyurdu. Peki 21. Dönem POMEM öğrenci alımı ne zaman?
POMEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLIYOR - POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Polis olmak için bekleyişini sürdüren ve alımları bekleyen binlerce aday için Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Polis alımlarını bekleyen adaylar için bir duyuru yayınlayan Polis Akademisi, yapılacak polis alımlarını duyurdu.
Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda;
"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.
Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre, toplamda 13 bin öğrenci alınacak ve bu öğrenciler polis olabilmek için çaba gösterecek. Polis Akademisi'ne başvuracak olan adaylar, başvurularını internet üzerinden yapacak.
Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.
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Misafir 1 dakika önce35 yaş sınırını kaldırın arkadaş şu pomem için.00
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Misafir 2 dakika önceYaa lise mezunlarina alim yokmu00
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Misafir 9 dakika önceRabbim vatan ve milletimiz icin hayirlisini nasip etsin inşallah benide nasip etsin:)00