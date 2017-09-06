Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eşeğiyle yük taşıyarak geçimini sağlayan vatandaş eşeğinin yolda gördüğü mısırlara saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

MISIR TEZGAHINA ATLAMAYA ÇALIŞTI!

Yoldaki mısır satıcısının tezgahına çıkmaya çalışan eşek çevredekilere de korku dolu anlar yaşattı. Eşeğin sahibi tek başına eşeğini sakinleştiremeyince çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu.

MISIR YEDİKTEN SONRA SAKİNLEŞTİ

Mısır ikram edilen eşek sakinleşti. Eşeğin sahibi yere düşen yüklerini eşeğinin üzerini koyarak olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen video ile gözler önüne serildi.

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