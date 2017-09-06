Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kırmızı ışıkta duran otomobilin arkasında ani fren yapan kamyonetin kasasında bulunan çinkolar, içinde üçü çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi. Kaza anında otomobilde bulunan 5 kişi şans eseri burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

İHA'nın haberine göre, kaza Irmak Caddesi Tarihi Roma Köprüsü yanı TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Tuncay Işık'ın kullandığı ve içerisinde üçü çocuk biri kadın toplam 5 kişinin bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bir demir doğrama işletmesine ait Osman Erdoğan'ın kullandığı kamyonet ise otomobilin arkasında ani fren yapınca kamyonetin arka kabininde bulunan çinkolar 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi.

Kazada şans eseri otomobilde bulunan aile bireylerine zarar gelmez iken trafik polisleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilin arka camından içeriye giren çinkolar da çıkarılarak kamyonete kondu.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.