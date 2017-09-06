Üzerinde kimlik olmadığı için polis tarafından darp edilen Cevdet Alemdar'ın olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Gölcük Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin adli yargıda devam ettiği belirtildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki akşam meydana geldi. Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde uygulama yapan Yunus timleri Cevdet Alemdar'ı (26) durdurarak kimlik sordu. Kimliğini evde unuttuğunu söyleyen Alemdar polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Yunus timleri Alemdar'ı gözaltına almak istedi. Alemdar, direnmesi sonucu darp edilerek gözaltına alındı. Darp edilme anları çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Alemdar, 500 metre ilerideki karakola elleri arkadan kelepçi şekilde yürütülerek götürüldü.



SUÇ DUYUSUNDA BULUNDULAR



Gölcük Merkez Karakolu'nda gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Cevdet Alemdar serbest bırakıldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen genç adam ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Cevdet Alemdar'ın dayısı Şaban Demir yeğeninin PKK'lı olmadığını söyleyerek polislere tepki gösterdi. Demir, "Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldık. Aldığımız raporla polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Benim yeğenim PKK'lı değil. Kimlik yüzünden bir insan darp edilir mi? Adaletin yerini bulanacağına inanıyorum" dedi.



Öte yandan konuyla ilgili Gölcük Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Kaymakamlık C.B. isimli polis hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin adli yargıda devam ettiği belirtildi.

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