Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki Dikmen Yaylası'nda köylüler yerleşim alanına uzak olduğu için aldıkları itfaiye aracıyla alev alev yanan odunluğu söndürdü.
Hendek Dikmen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde, ahşap odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahşap yapıyı sarınca çevredekiler yangını görüp olay yerine koştu.
DHA'nın haberine göre, bin 725 rakımı olan Dikmen Mahallesi'nde bölgenin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle kendileri itfaiye aracı alan vatandaşlar, itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Köylüler alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu odunluk tamamen yandı.
İTFAİYE ARACI ALMANYA'DAN HİBE EDİLDİ
Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, ilçe merkezine 45 dakika mesafede olan yaylada yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için Almanya'dan hibe edilen itfaiye aracını bölgeye getirdiklerini ifade etti.
"İFTAİYE DAİRESİ'NDEN EĞİTİMLERİ ALDIK, KENDİ ARACIMIZLA 6'NCI YANGINI SÖNDÜRDÜK"
Ayvaz, "Bir süre önce bu aracı Almanya'dan getirtmiştim. Bu yangınla birlikte kendi aracımızla altıncı yangını söndürdük. Bu şekilde can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların büyümesinin önüne geçiyoruz. Bu bölgede coğrafi şartlar çok çetin geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden itfaiye kullanımıyla ilgili eğitimleri aldık, hala alıyoruz" dedi.
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