FETÖ elebaşı Gülen'in akrabasına örgüt üyeliğinden 6 yıl hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan, elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası, eski öğretmen Ömer Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesi, örgüte ait Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve Aktif Eğitim Sendikasına üyeliği nedeniyle suçu sabit olduğundan sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Avukat Işık, yaptığı savunmada müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.
Son sözü sorulan sanık Gülen, "Terör örgütü üyesi değilim, suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Gülen'in 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY'yle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu, örgütün finans kaynağı Bank Asya'daki hesabını 17/25 Aralık'tan sonra aktif olarak kullandığı anlatılıyordu.
İddianamede, sanık Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
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