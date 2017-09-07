Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak olan planlı elektrik kesintileri listesini yayınladı. BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
7 Eylül 2017 Perşembe elektrik kesintileri
ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
RUMELİ KAVAĞI Mh., ALİM ÇIKMAZI Sk., BAHTİYAR Sk., ÇAYIRDERE Sk., ÇELTİK Sk., ÇİÇEKLİBAHÇE Sk., GEMİ ÇIKMAZI Sk., İZCİ ÇIKMAZI Sk., KÖPRÜ Sk., NAMAZGAH Sk., SULAK BOSTAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KANARYA Mh., SARI ASMA Sk., KUĞU KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., BAŞA Sk., BAŞLIK Sk., BİLGİN Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., NİSBETİYE Cd., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., ADNAN MENDERES Cd., İPEK YOLU Sk., TOPUZLU BENT Sk., BAHÇEKÖY YENİ Mh., ASMA Sk., BALABAN DERE Sk., CEVİZ Sk., DOĞANBEY Cd., HUNCA Cd., KEMERALTI Sk., KÖKNAR Sk., SELVİ Sk., SUYOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ETİLER Mh., AHULAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:10-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., BAĞLAR Cd., MORLALE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., 1.CEVAHİR Sk., 1.GÖKMEN Sk., 1.GÜL Sk., ÖZTUNA Sk., ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
8 Eylül 2017 Cuma elektrik kesintileri
KANARYA Mh., SARI ASMA Sk., KUĞU KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÖRNEK Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÖRNEK Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TAYAKADIN Mh., KAVUN Sk., AYDANUR Sk., KIZILAĞAÇ Sk., TRABZON Cd., AĞAÇ Sk., ÜSTÜNDAĞ Sk., BAKLALI-HACIMAŞLI Cd., CEPHANELİK ÜSTÜ Sk., TAYAKADIN-YASSIÖREN Cd., KESEBİR Cd., KÖYİÇİ Cd., PINARBAŞI Cd., YAĞMUR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., DR. REMZİ KAZANCIGİL Cd., CEVAT DURSUNOĞLU Cd., MELİSA Sk., REFET BELE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., 1.CEVAHİR Sk., 1.GÖKMEN Sk., 1.GÜL Sk., PAZAR YOLU Sk., ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., 20 TEMMUZ Cd., 1.MALAZGİRT Cd., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
PTT EVLERİ Mh., AYHAN ARARAT Sk., BAHÇEKÖY Cd., BERKANT Sk., BİLDİK ÇIKMAZI Sk., BONCUK Sk., BÜLBÜL Sk., CAMİİ. Sk., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., KARANFİL Sk., KEMAL PAŞA Sk., LALE... Sk., MANOLYA Sk., OKUL Cd., PARK Sk., ŞEHİT SEDAT BAKACAK Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., KUŞDİLİ ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
POLİGON Mh., AYDINLAR Cd., BAĞLAR Cd., CAMİİ ALTI Sk., DERE Sk., GÜL Sk., GÜLEN Sk., GÜNEŞ ÇIKMAZI Sk., GÜRBÜZ Sk., GÜVERCİN Sk., KAHRAMANLAR Sk., POLİGON Cd., ŞAHİNLER Sk., ZAFER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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