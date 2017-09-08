Söke ilçesinde Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kadın öldü 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mikail Ç'nin (45) kullandığı ve içerisinde 37 Suriye uyruklu sığınmacının bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Güllübahçe yol ayrımında trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada, Awash El Sali isimli sığınmacı kadın öldü. Aralarında çocukların da bulunduğu 20 sığınmacı yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, minibüste sıkışan yaralıları çıkarttı.

Yaralılardan 12'si Aydın Atatürk Devlet Hastanesine 8 yaralı ise Söke Fehime-Faik Kocagöz Develet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖLEN KADININ OĞLU ŞOFÖRÜ BIÇAKLADI

Bu arada, kazada hayatını kaybeden Awash El Sali'nin oğlu, minibüs sürücüsüne bıçakla saldırdı. Sürücüyü sırtından bıçaklayan sığınmacıyı diğer sığınmacılar etkisiz hale getirdi.

Yaralanan sürücü hastaneye sevk edilirken jandarma, bıçakla saldıran sığınmacıyı gözaltına aldı.

Sığınmacıların, İzmir'den Aydın'ın Didim ilçesine, buradan da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için yola çıktıkları bildirildi.