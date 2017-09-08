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Biz de bazı sorular sorduk, sorularımıza cevap veremiyor. Sanık daha önceki beyanında, 'Karakola eşim Suriye Kupal için kayıp başvurusunda bulundum' demişti. Ancak o beyanı da asılsız çıktı. Kayıtlarda böyle bir başvuru yok. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor da henüz gelmedi" dedi.