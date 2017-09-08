Başbakan Yıldırım, vatman koltuğuna oturdu

DHA'nın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, 26 Km'lik Selçuk Torbalı İZBAN hattının açılışından sonra trene geçti.

Burada vatman kotluğuna oturan Başbakan Binali Yıldırım, sürüş sırasında "Allah hayırlı uğurlu etsin. Selametle kazasız belasız yolculuk yaptırsın.

Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmir'imize, hemşerilerimize hayırlı olsun" anonsunu yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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